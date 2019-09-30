Чорлука: футболисты "Локомотива" выйдут на матч Лиги чемпионов с "Атлетико" без страха

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" не будут испытывать страха в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского "Атлетико". Об этом журналистам в понедельник заявил защитник "Локомотива" Ведран Чорлука.

Матч между "Локомотивом" и "Атлетико" пройдет во вторник в Москве. Начало - 22:00 мск.

"У нас нет страха, мы в прошлом году играли с ними, старались. Теперь мы в Лиге чемпионов, и конечно, для нас удовольствие играть с такой командой. Мы не боимся, завтра без страха будем играть", - заявил Чорлука.

"Атлетико" дважды обыграл "Локомотив" в рамках 1/8 финала Лиги Европы сезона-2017/18 (3:0, 5:1). "Помним эти игры, конечно, мы не сыграли на своем уровне, они заслуженно нас обыграли с таким счетом. Но это было давно, у нас другая команда, у них что-то изменилось, мы постараемся исправить ошибки, которые делали тогда. Думаю, будет намного лучше, чем тогда", - отметил 33-летний футболист.

Симеоне - самый опасный в "Атлетико"

Чорлука высказал уверенность, что защита "Локомотива" может справиться с 19-летним полузащитником соперника Жоау Фелишем. "Это очень качественный игрок, постараемся сыграть против него завтра хорошо. Он очень реактивный, быстрый, у него очень хороший темп, будет с ним непросто. Если будем играть как команда, страховать друг друга, то все будет хорошо", - сказал защитник.

По его мнению, самым опасным в "Атлетико" является главный тренер команды Диего Симеоне. "Самый опасный для меня - это Симеоне, он очень эмоционально руководит командой, как и наш тренер. Они выглядят очень сильно как команда, играют в очень хороший прессинг", - заключил игрок.

"Локомотив" в первом матче группового турнира обыграл немецкий "Байер" (2:1), "Атлетико" сыграл вничью с итальянским "Ювентусом" (2:2).