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Футбол в России

КДК РФС рассмотрит инцидент на матче "Камаз" - "Спартак" 2 октября

На матче Кубка России в Набережных Челнах болельщиков "Спартака" заперли в секторе

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК) рассмотрит инцидент с болельщиками на матче 1/16 финала Олимп - Кубка России между "Камазом" из Набережных Челнов и московским "Спартаком" 2 октября. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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Ближайшее заседание КДК РФС состоится 2 октября в Доме футбола в Москве. Начало мероприятия запланировано на 12:00 мск.

"КДК будет рассматривать случившееся в Набережных Челнах 2 октября", - сказал Григорьянц.

"Спартак" 25 сентября обыграл "Камаз" со счетом 2:1 и вышел в 1/8 финала турнира. Болельщиков московской команды запустили на сектор, огороженный железной сеткой, после чего заперли входы на трибуну. На следующий день директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил ТАСС, что в организации считают такие меры недопустимыми нарушениями требований безопасности, даже если они были согласованы клубами.

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