КДК РФС рассмотрит неявку экс-тренера "Спартака" Кононова на пресс-конференцию

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК) на заседании 2 октября рассмотрит факт неявки тренера Олега Кононова на пресс-конференцию после матча 11-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Оренбургом". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"КДК будет рассматривать неявку Кононова на пресс-конференцию 2 октября", - сказал Григорьянц.

"Спартак" 29 сентября в Москве проиграл "Оренбургу" со счетом 1:2. Это поражение стало четвертым подряд для красно-белых в чемпионате России. Занимавший пост главного тренера московской команды Кононов не явился на послематчевую пресс-конференцию. В тот же вечер пресс-служба спартаковцев сообщила о том, что совет директоров клуба принял отставку специалиста.

53-летний Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября 2018 года, сменив испанца Рауля Рианчо, который исполнял обязанности главного тренера команды после отставки итальянца Массимо Карреры. Под руководством белорусского специалиста команда провела 36 матчей во всех турнирах, одержав 16 побед, шесть раз сыграв вничью и потерпев 14 поражений. Красно-белые после 11 туров занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков. Отставание от идущего первым ЦСКА составляет 11 очков, отрыв от зоны прямого вылета в Футбольную национальную лигу - пять очков.