Кремлев: задача женской сборной России на ЧМ по боксу - занять первое место в общем зачете

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что перед женской сборной России по боксу поставлена задача занять первое место в общекомандном зачете на чемпионате мира в Улан-Удэ. Его цитирует пресс-служба федерации.

"Перед женской сборной России поставлена задача занять первое общекомандное место. Конкретно о количестве медалей сейчас говорить не стоит, но цель перед тренерским штабом уже озвучена - первое общекомандное место. Надо стараться добиться такого результата. Плюс есть пример мужской команды, и их выступление на чемпионате мира в Екатеринбурге должно мотивировать нашу женскую сборную", - сказал Кремлев.

"Главный тренер выбирал состав на турнир, и он несет ответственность за результат. В нашей сборной собраны хорошие спортсменки. Хочу пожелать девочкам удачи, мы в них уверены! Но не будем забывать и о том, что у нашей команды будет хорошая конкуренция - другие сборные привезут в Улан-Удэ сильнейшие составы", - глава федерации.

Чемпионат мира по боксу пройдет в Улан-Удэ с 3 по 13 октября, будет разыграно 10 комплектов наград. Всего на чемпионате мира выступят 809 спортсменок из 75 стран.