Суд Испании решил закрыть дело в отношении Месси по обвинению в мошенничестве

МАДРИД, 30 сентября. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании решила прекратить производство по делу, связанному с иском против футболиста испанской "Барселоны" Лионеля Месси по обвинению в мошенничестве, отмывании средств и других преступлениях. Об этом говорится в распространенном в понедельник постановлении суда.

Отмечается, что судья Мария Тардон постановила "прекратить производство по жалобе, представленной частным лицом против игрока ФК "Барселона" Лионеля Месси, его отца, его брата и других" по делу, связанному с благотворительным фондом "Лео Месси", с которым был связан обвинитель. Речь идет о бывшем сотруднике фонда Федерико Реттори. Судья отметила, что жалоба включает в себя "изложение событий, основанное на журналистских новостях".

Реттори работал в фонде с 2012 по 2015 год. По его утверждению, средства, получаемые фондом, "изначально должны были быть направлены на социальные акции, а вместо этого они были перенаправлены на другие виды частной деятельности или счета, отличные от тех, что были заявлены данным фондом". Реттори заверяет, что Месси и его окружение использовали фонд, чтобы получать личные платежи, которые не предназначались на социальные проекты, избегая уплаты налогов.

Ранее аргентинский прокурор Пабло Турано выдвинул обвинения в отмывании денег против Месси и его отца. Прокурор просил провести проверку деятельности благотворительного фонда, который мог использоваться для отмывания средств. Как считает сторона обвинения, пожертвования, которые получал фонд, переводились на счета в офшорных зонах.

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. 32-летний форвард является девятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Месси шесть раз признавался лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА).