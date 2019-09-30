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Футбол в Испании

Суд Испании решил закрыть дело в отношении Месси по обвинению в мошенничестве

Жалоба, после которой было инициировано разбирательство, включала в себя "изложение событий, основанное на журналистских новостях"
Лионель Месси EPA-EFE/Alberto Estevez
Описание
Лионель Месси
© EPA-EFE/Alberto Estevez

МАДРИД, 30 сентября. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании решила прекратить производство по делу, связанному с иском против футболиста испанской "Барселоны" Лионеля Месси по обвинению в мошенничестве, отмывании средств и других преступлениях. Об этом говорится в распространенном в понедельник постановлении суда.

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Отмечается, что судья Мария Тардон постановила "прекратить производство по жалобе, представленной частным лицом против игрока ФК "Барселона" Лионеля Месси, его отца, его брата и других" по делу, связанному с благотворительным фондом "Лео Месси", с которым был связан обвинитель. Речь идет о бывшем сотруднике фонда Федерико Реттори. Судья отметила, что жалоба включает в себя "изложение событий, основанное на журналистских новостях".

Реттори работал в фонде с 2012 по 2015 год. По его утверждению, средства, получаемые фондом, "изначально должны были быть направлены на социальные акции, а вместо этого они были перенаправлены на другие виды частной деятельности или счета, отличные от тех, что были заявлены данным фондом". Реттори заверяет, что Месси и его окружение использовали фонд, чтобы получать личные платежи, которые не предназначались на социальные проекты, избегая уплаты налогов.

Ранее аргентинский прокурор Пабло Турано выдвинул обвинения в отмывании денег против Месси и его отца. Прокурор просил провести проверку деятельности благотворительного фонда, который мог использоваться для отмывания средств. Как считает сторона обвинения, пожертвования, которые получал фонд, переводились на счета в офшорных зонах.

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. 32-летний форвард является девятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Месси шесть раз признавался лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

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