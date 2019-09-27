Скандальная награда ФИФА. Почему Месси не удастся завоевать "Золотой мяч"

Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси 23 сентября в очередной раз получил приз лучшему игроку по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Но первые жалобы о подмене голосов появились только через несколько дней. Цепную реакцию вызвал капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера. По его словам, он не голосовал за Месси, как говорится в опубликованном отчете на сайте ФИФА. Однако в международной федерации опровергли это обвинение. В ответ на запрос ТАСС организация предоставила форму для голосования за подписью Барреры и печатью Федерации футбола Никарагуа.

Следом за Баррерой о подтасовках заявил журналист портала FootballMadeInGhana.com Тофик Сьену, сообщивший, что главный тренер сборной Судана Здравко Логарушич также не выбирал лучшим игроком мира аргентинца. Журналист опубликовал фотографии бланка голосования тренера в своем Twitter.

Sudan coach Zdravko Logarušić says he voted for Egypt's @MoSalah in the #FIFABestAwards awards as well as @KMbappe but his vote was changed to Lionel Messi and Vigril Van Dijk, Logarušić took a screenshot of his vote before submitting it. @FIFAcom must speak! #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/ds9dCIhpVL — Sheikh Tophic Sienu (@DeSheikh1) September 25, 2019

Но основная драма разыгралась в Египте. Звезда мирового футбола Мохаммед Салах обиделся на родную футбольную ассоциацию за то, что представители сборной не проголосовали за него. Форвард удалил из своего профиля в Twitter упоминание о национальной команде. На реакцию Салаха также повлияло голосование египетского журналиста Хани Даниаля, который поставил своего соотечественника лишь на третье место. В египетской ассоциации с удивлением обнаружили, что голоса тренера и капитана национальной команды не были учтены (они проголосовали за Салаха). В ФИФА объяснили, что подписи на бюллетенях представителей Египта были выполнены прописными буквами и поэтому были признаны недействительными (не аутентичными), к тому же на бюллетенях не было подписи генерального секретаря Египетской футбольной ассоциации. Фальсификации и ФИФА Приз лучшему игроку The Best вручается с 2016 года. До этого международная федерация вручала награду "Игрок года" (1991–2009) и совместно с французским изданием France Football — "Золотой мяч" (2010–2015). Примечательно, что именно Месси за последние десять лет наибольшее количество раз становился лауреатом приза лучшего игрока по версии (ФИФА). Именно в 2009 году он получил свою первую награду и после этого становился лауреатом пять раз. Ближайший преследователь аргентинца португалец Криштиану Роналду становился лучшим по версии ФИФА пять раз.

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В период вхождения ФИФА в оргкомитет "Золотого мяча" самую престижную личную награду в мировом футболе неизменно преследовали скандалы. Первый "Золотой мяч" ФИФА был вручен в 2010 году. Обладатель приза определялся путем голосования не только международного пула журналистов, но и главных тренеров и капитанов сборных. Уже в первый год оргкомитет столкнулся с обвинениями в фальсификации результатов голосования. Далеко не все были довольны выбором в качестве лауреата Месси, который не смог выиграть Лигу чемпионов и блекло провел чемпионат мира. И это при потрясающей игре одноклубников Месси по "Барселоне" Хави и Андреса Иньесты, ставших чемпионами мира в составе сборной Испании. К примеру, капитан сборной Замбии Крис Катонго заявил, что голосовал за Хави, но его голос был отдан в пользу Хаби Алонсо. Также резонансной стала история признания недействительными бюллетеней четырех представителей СМИ. Подобные ситуации повторились в 2013 и 2014 годах, когда "Золотой мяч" забрал Криштиану Роналду. Только Месси и Роналду В период присутствия ФИФА в оргкомитете "Золотого мяча" эту награду завоевывали только Месси (4) и Роналду (2), что не могло не вызвать волну негодования. Доходило до того, что критики всерьез обвиняли во влиянии на результаты голосования на тот момент президента ФИФА Йозефа Блаттера.

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Однако причина кроется в другом — в формате определения победителя. Подобная ситуация произошла из-за допуска к голосованию тренеров и футболистов национальных команд. Причем решающую роль в таких голосованиях играют находящиеся на вторых ролях футбольные страны, представители которых зачастую имеют возможность лишь смотреть матчи с участием самых раскрученных футбольных звезд. Поэтому они отдают свои голоса в пользу Месси или Роналду. Немаловажную роль играет территориальная, религиозная или расовая принадлежность игроков. К примеру, Роналду и Месси с 2008 года завоевывали приз лучшему игроку по версии УЕФА (голосуют тренеры и капитаны европейских сборных, а также журналисты из стран, входящих в УЕФА) четыре и три раза соответственно, а по версии ФИФА — пять и шесть раз. Если бы система голосования при определении лауреата "Золотого мяча" не претерпела изменений в связи с приходом ФИФА, то Роналду и Месси недосчитались бы по одному трофею. В 2010 году журналисты проголосовали за полузащитника итальянского "Интера" и сборной Нидерландов Уэсли Снейдера, который стал победителем Лиги чемпионов и финалистом чемпионата мира — 2010. А Месси даже не вошел в тройку. А в 2013 году "Золотой мяч" выиграл бы французский полузащитник "Баварии" Франк Рибери. По опросу журналистов он набрал 524 очка, тогда как Роналду и Месси — 399 и 324 соответственно.

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