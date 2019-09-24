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Мировой футбол

Главный тренер сборной России Черчесов выбрал Роналду лучшим футболистом года

Капитан национальной команды Артем Дзюба выбрал лучшим игроком полузащитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 24 сентября. Станислав Черчесов, возглавляющий сборную России, выбрал португальского нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Результаты голосования опубликовала пресс-служба ФИФА.

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На втором месте, по мнению Черчесова, аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси, на третьем - голландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. 

Лучшим футболистом года на церемонии вручения наград ФИФА был выбран Месси.

Капитан сборной России Артем Дзюба выбрал лучшим игроком ван Дейка, далее в его списке следуют Роналду и Месси. Представитель СМИ от России Олег Кошелев на первое место поставил ван Дейка, на второе - Роналду, на третье - сенегальского нападающего "Ливерпуля" Садио Мане.

Церемония вручения наград прошла в понедельник вечером в Милане.

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