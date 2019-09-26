ФИФА объяснила отсутствие голосов Египетской ассоциации за Салаха

По сообщениям СМИ, Египетская футбольная ассоциация отправила официальный запрос в ФИФА с просьбой объяснить причину отсутствия результатов голосования капитана сборной Египта Ахмеда Аль-Мухаммади и главного тренера олимпийской национальной команды Шавки Гариба. В опубликованном по результатам голосования за звание лучшего футболиста года документе не учтен выбор Аль-Мухаммади и Гариба, который проголосовал вместо уволенного главного тренера сборной Египта Хавьера Агирре. В заявлении Египетской футбольной ассоциации сказано, что голоса капитана и тренера были отправлены в ФИФА 15 августа и зарегистрированы 19 августа.

"Подписи на бюллетенях представителей Египта были выполнены прописными буквами и поэтому были признаны недействительными (не аутентичными), - говорится в заявлении ФИФА, которое цитирует AP. - На бюллетенях не было подписи генерального секретаря Египетской футбольной ассоциации, что является обязательным". Также в заявлении утверждается, что Египетская футбольная ассоциация была дважды уведомлена о нарушениях в заполнении бюллетеней и необходимости устранить их до 19 августа.

Ранее в четверг СМИ сообщили об утверждении капитана сборной Никарагуа о том, что он не выбирал Месси в тройке лучших игроков года. В ответ на запрос ТАСС ФИФА опровергла эту информацию. Также журналист портала FootballMadeInGhana.com Тофик Сьену в своем Twitter написал, что главный тренер сборной Судана Здравко Логарушич не голосовал за аргентинского нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси и голландского защитника английского "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка в опросе на звание лучшего футболиста.

Церемония вручения премии прошла 23 сентября в Милане, ее обладателем стал Месси. Награда ФИФА лучшему игроку года вручается с 1991 года, в нынешнем формате (по итогам сезона) - с 2016 года, в период с 2010 по 2015 год ФИФА вручала награды вместе с французским журналом France Football. Месси был удостоен премии в шестой раз. В прошлом году ее получил хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич, в 2016 и 2017 годах - португальский форвард Криштиану Роналду.