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ЧМ по легкой атлетике

Путин: победа Сидоровой внесла вклад в развитие традиций легкоатлетической школы России

Президент поздравил спортсменку с победой в прыжках с шестом на чемпионате мира

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Анжелику Сидорову, победившую в прыжках с шестом на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

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"Победная, "золотая" высота, взятая на чемпионате мира в Дохе, - яркое событие в вашей спортивной биографии и значимый вклад в развитие замечательных традиций отечественной легкоатлетической школы", - отметил Путин.

Сидорова выступала на чемпионате мира в нейтральном статусе, поскольку членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) приостановлено из-за допинговых скандалов. Ее медаль стала первой для россиян на чемпионате мира, хоть она и не учитывается в общем зачете из-за нейтрального статуса спортсменки. Чемпионат мира в Катаре продлится до 6 октября.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧМ по легкой атлетике
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