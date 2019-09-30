Путин: победа Сидоровой внесла вклад в развитие традиций легкоатлетической школы России

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Анжелику Сидорову, победившую в прыжках с шестом на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Победная, "золотая" высота, взятая на чемпионате мира в Дохе, - яркое событие в вашей спортивной биографии и значимый вклад в развитие замечательных традиций отечественной легкоатлетической школы", - отметил Путин.

Сидорова выступала на чемпионате мира в нейтральном статусе, поскольку членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) приостановлено из-за допинговых скандалов. Ее медаль стала первой для россиян на чемпионате мира, хоть она и не учитывается в общем зачете из-за нейтрального статуса спортсменки. Чемпионат мира в Катаре продлится до 6 октября.