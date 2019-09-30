Тренер Ласицкене сочтет преступлением недопуск его ученицы к Олимпийским играм

ДОХА, 30 сентября. /ТАСС/. Недопуск трехкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене к участию в Олимпийских играх 2020 года в Токио будет сродни преступлению. Такое мнение журналистам высказал тренер спортсменки Геннадий Габрилян после ее победы на чемпионате мира в Дохе.

Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Российские спортсмены могут столкнуться с недопуском к Олимпийским играм в случае лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ранее инициировало рассмотрение этого вопроса по ускоренной процедуре.

"Мы надеемся попасть на Олимпийские игры и исполнить нашу мечту. Считаю неправильным, нечестным и несправедливым не дать таким спортсменам возможность выступить на Олимпийских играх, независимо от причины. Чистый, честный спортсмен должен участвовать на своих форумах", - сказал Габрилян.

"Преступно доводить до того, чтобы такие люди пропускали Игры. Имею в виду руководство всего мирового спорта. Нельзя так делать. Со своей стороны мы работаем хорошо, и я хочу, чтобы все работали так же", - добавил он.

Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, она побеждала на мировых первенствах также в 2015 и 2017 годах.