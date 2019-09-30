Шалимов сменил Рахимова на посту главного тренера ФК "Ахмат"

ТАСС, 30 сентября. Игорь Шалимов стал новым главным тренером грозненского футбольного клуба "Ахмат". Об этом сообщил президент клуба Магомед Даудов в Instagram.

Предыдущий наставник команды Рашид Рахимов ушел в отставку после поражения от "Сочи" (0:2) в гостевом матче чемпионата России в понедельник.

"Руководство футбольного клуба обязано предвидеть любое развитие ситуации и предпринимать незамедлительные решения. Рашид Рахимов подал в отставку, а уже 5 октября команде предстоит выездная игра с "Уфой". Занять должность главного тренера команды "Ахмат" я предложил российскому специалисту Игорю Шалимову", - написал Даудов.

Даудов сообщил, что в тренерский штаб Шалимова войдут Магомед Адиев, Равиль Сабитов и Андрей Митин. "Игорь Михайлович вместе с помощниками незамедлительно прибудут в расположение команды и приступят к работе. Мы договорились, что все технические вопросы, связанные с подписанием контрактов, решим в рабочем порядке", - написал функционер.

Шалимов тренировал "Краснознаменск" (Московская область), "Уралан" (Элиста), основную и вторую команды "Краснодара", подмосковные "Химки", а также женскую сборную России. В качестве игрока Шалимов становился чемпионом СССР в составе московского "Спартака", победителем Кубка УЕФА и серебряным призером чемпионата Италии с "Интером", в составе молодежной сборной СССР - чемпионом Европы 1990 года.

"Ахмат" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков в 11 турах. В следующем матче команда сыграет в гостях с "Уфой" 5 октября.