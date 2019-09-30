Шляхтин: Ласицкене творила историю в прыжковом секторе на чемпионате мира

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене безупречно выступила на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. Таким мнением с ТАСС поделился президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

В понедельник Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, победив в Дохе с результатом 2,04 метра.

"Это грандиозный успех Марии и ее команды. Наверняка на нее давило то, что все вокруг говорили о возможности завоевать третий титул и войти в историю. Финал очень красивый, Мария сегодня была синонимом слова безупречность, в секторе она реально творила сегодня историю, их тандем с Геннадием Гариковичем (Габриляном, тренером Ласицкене - прим. ТАСС) удивителен. Горжусь ее победой, и вся Россия, я уверен, сегодня восторгается Марией", - сказал Шляхтин.

Ласицкене побеждала на мировых первенствах также в 2015 и 2017 годах. Она является двукратной чемпионкой мира в помещении (2014, 2018), четырехкратной победительницей "Бриллиантовой лиги" (2014, 2017, 2018, 2019), победительницей (2018) и серебряным призером (2014) чемпионата Европы, двукратной чемпионкой Европы (2015, 2019) в помещении.