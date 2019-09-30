Ласицкене призналась, что ей было сложно справляться с мыслями о третьем чемпионстве

ДОХА, 1 октября. /ТАСС/. Российской легкоатлетке Марии Ласицкене при подготовке к чемпионату мира в Дохе было непросто совладать с мыслями о том, что на турнире она может войти в историю, завоевав рекордную, третью золотую медаль. Об этом она рассказала журналистам после победы.

26-летняя Ласицкене на чемпионате мира в Дохе стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, ранее она побеждала в 2015 и 2017 годах.

"Юху! - отреагировала Ласицкене на вопрос о рекорде. - Офигеть! Я боялась об этом мечтать, но где-то в глубине души надеялась на это. И это меня губило, потому что такие мысли сильно отвлекают, чем ты опытнее, чем больше давления и внимания, тем сложнее с этим справляться".

"Во многом эта победа - заслуга моего тренера, потому что, даже когда я начинала сомневаться в себе, он не запрещал мне бояться, если было боязно, но говорил, что все будет хорошо", - добавила она.

Золото Ласицкене стало вторым для россиян на чемпионате мира. В воскресенье победу одержала прыгунья с шестом Анжелика Сидорова. По причине дисквалификации национальной федерации россияне на турнире выступают в нейтральном статусе.