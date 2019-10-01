Сидорова верит, что российских легкоатлетов допустят до Олимпиады-2020

Все российские легкоатлеты, за исключением Дарьи Клишиной, не приняли участия в Олимпиаде 2016 года. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) ограничена в правах с ноября 2015 года из-за допинговых скандалов. Российские легкоатлеты, получившие допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

ДОХА, 1 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпионка мира в прыжках с шестом 2019 года Анжелика Сидорова испытывает переживания по поводу допуска российских легкоатлетов к участию в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, но хочет верить, что спортсмены смогут туда поехать. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Есть определенные переживания, - сказала Сидорова. - Непросто быть в неведении, но все же хочется верить, что мы сможем туда поехать. Впрочем, когда подготовка к олимпийскому сезону начнется, думаю, все эти мысли отойдут на второй план. А там как сложится".

На вопрос о готовности переехать тренироваться за рубеж в случае отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) спортсменка ответила, что будет действовать по ситуации. "Потому что я особо не разбираюсь во всех этих тонкостях. Если говорить о ведущих российских легкоатлетах, то мы находимся в пуле тестирования IAAF, и именно она занимается нашим тестированием. В моей логике этого должно быть достаточно", - отметила она.

23 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории, дав российской стороне три недели на то, чтобы подготовить объяснения по данной ситуации.