Главный тренер легкоатлетов Чувашии рассматривает возможность подачи иска к главе РУСАДА

На прошлой неделе стало известно о том, что Ганус в связи с поступившими в его адрес исками проинформирует Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о попытках системного давления на него. Ганус сообщил в открытом письме, которое оказалось в распоряжении ТАСС, что Панфилов пытался дискредитировать его. В субботу Панфилов заявил ТАСС, что таких попыток с его стороны не было.

ТАСС, 1 октября. Главный тренер по легкой атлетике Центра спортивной подготовки сборных команд Чувашии имени А. Игнатьева Николай Панфилов рассматривает возможность подачи иска к генеральному директору Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрию Ганусу. Об этом он сообщил ТАСС.

"Если мистер Ганус будет также высказываться насчет меня, я посмотрю (стоит ли подавать иск в суд - прим. ТАСС). Если он обвиняет спортсменов и лично меня, я, наверное, подумаю, чтобы защитить себя", - сказал Панфилов.

Панфилов уточнил, что примет решение, исходя из того, как будут дальше развиваться события. "Пока [иски] подали только спортсмены. Тренеры еще не подавали, ими только обсуждается это", - добавил он.

По данным документа, имеющегося в распоряжении ТАСС, девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы коллективное исковое заявление о защите чести и достоинства после интервью Гануса французскому изданию L'Equipe.

Гендиректор РУСАДА подверг критике руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта, а также заявил, что нескольким легкоатлетам из Чувашии проводили переливание крови под прикрытием со стороны региона. Истцы были временно отстранены от спортивной деятельности в связи с проводившимся расследованием РУСАДА.

В тот же день Ганус сообщил, что французское издание допустило ошибку, приписав ему формулировки, которые он не произносил. Гендиректор РУСАДА заявил, что не говорил о переливании крови спортсменам Чувашии. Кроме того, в ходе интервью он не назвал ни одного имени спортсмена, по которым заведены дела. При этом Ганус убежден, что Панфилов не мог не знать об этих фактах.