Гендиректор РУСАДА Ганус назвал иск спортсменов Чувашии попыткой дискредитировать его

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает инициированный главным тренером по легкой атлетике сборных Чувашии Николаем Панфиловым иск попыткой дискредитировать его. Об этом Ганус сообщил в открытом письме, которое оказалось в распоряжении ТАСС.
20 сентября девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы исковое заявление о защите чести и достоинства в адрес Гануса после публикации в L'Equipe его слов о том, что нескольким легкоатлетам из Чувашии проводили переливание крови под прикрытием со стороны региона. Истцы были временно отстранены от спортивной деятельности в связи с проводившимся расследованием РУСАДА.
В тот же день Ганус сообщил, что французское издание допустило ошибку, приписав ему формулировки, которые он не произносил. Гендиректор РУСАДА заявил, что не говорил о переливании крови спортсменам Чувашии, отметив, что тому есть подтверждение. Кроме того, в ходе интервью он не назвал ни одного имени спортсмена, по которым заведены дела. При этом Ганус убежден, что Панфилов, инициировавший подачу искового заявления, не мог не знать об этих фактах.
"Таким образом, в этой ситуации, при фактической последовательности действий, можно говорить о намеренной попытке главным тренером по легкой атлетике ЦСП сборных команд Чувашии гражданином Панфиловым безосновательно дискредитировать генерального директора РУСАДА", - говорится в письме.
"С учетом того, что главный тренер по легкой атлетике ЦСП сборных команд Чувашии Николай Анатольевич Панфилов сообщает о возможности подачи другими тренерами заявлений по тому же поводу в этой ситуации, это можно расценить как организованные действия главного тренера по легкой атлетике ЦСП сборных команд Чувашии против РУСАДА и его генерального директора, без всяких на то оснований", - подчеркнул гендиректор антидопингового агентства.
Ганус заявил, что о проводимой против него организованной акции по дискредитации свидетельствует также поступившее на личный адрес рассылочное письмо. Речь идет об электронных письмах, которые пришли спортсменам с призывом срочно составить исковое заявление к Ганусу в Савеловский суд Москвы о защите чести и достоинства, а также о возмещении морального вреда.