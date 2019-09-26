Гендиректор РУСАДА Ганус назвал иск спортсменов Чувашии попыткой дискредитировать его

20 сентября девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы исковое заявление о защите чести и достоинства в адрес Гануса после публикации в L'Equipe его слов о том, что нескольким легкоатлетам из Чувашии проводили переливание крови под прикрытием со стороны региона. Истцы были временно отстранены от спортивной деятельности в связи с проводившимся расследованием РУСАДА.

В тот же день Ганус сообщил, что французское издание допустило ошибку, приписав ему формулировки, которые он не произносил. Гендиректор РУСАДА заявил, что не говорил о переливании крови спортсменам Чувашии, отметив, что тому есть подтверждение. Кроме того, в ходе интервью он не назвал ни одного имени спортсмена, по которым заведены дела. При этом Ганус убежден, что Панфилов, инициировавший подачу искового заявления, не мог не знать об этих фактах.