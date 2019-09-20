Ганус: ситуация в российской легкой атлетике изменится только после смены власти во ВФЛА

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ситуация в легкой атлетике в России может поменяться к лучшему только после смены руководства во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Это не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом страны, они выступают в нейтральном статусе с разрешения IAAF. Ранее сообщалось, что на Олимпиаде 2020 года в Токио в составе России смогут выступить только допущенные IAAF легкоатлеты.

"Я выступал и выступаю за то, что реальные основания для изменений в легкой атлетике - это фактическая смена руководящего и тренерского состава, это кадровые изменения внутри самой федерации", - сказал Ганус.