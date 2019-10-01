Билан выступит перед матчем отбора ЧЕ-2020 Россия - Шотландия

ТАСС, 1 октября. Певец Дима Билан выступит перед отборочным матчем чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Шотландии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч Россия - Шотландия пройдет 10 октября (21:45 мск) в Москве на стадионе "Лужники", который вмещает 81 тыс. человек. За три часа до матча болельщики смогут повстречаться со средневековыми рыцарями, примерить национальные шотландские килты, а также попробовать сыграть на волынке. Кроме того, для зрителей будет организована автограф-сессия, в которой примут участие бывшие футболисты сборной России Денис Колодин, Руслан Нигматуллин, Алексей Смертин, Александр Ширко, Руслан Пименов, Дмитрий Сенников, Андрей Каряка и Ролан Гусев, также желающие смогут поучаствовать в игровых мероприятиях. Главным событием развлекательной программы станет выступление Билана, а непосредственно перед матчем в чаше стадиона состоится симфоническое шоу.

В турнирной таблице группы I после шести туров сборная России занимает второе место, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), третье место занимают казахстанцы (7), следом идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0).

В случае победы над шотландцами и ничьей в матче сборных Казахстана и Кипра, который также пройдет 10 октября, команда России досрочно завоюет путевку на чемпионат Европы 2020 года, который пройдет с 12 июня по 12 июля.