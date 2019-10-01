Саммельвуо: хорошее исполнение подачи помогло сборной РФ по волейболу в матче с иранцами

ТАСС, 1 октября. Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммельвуо заявил, что хорошая подача и надежная игра в защите помогли российским волейболистам одержать победу над иранцами в первом матче на Кубке мира в Японии. Комментарий специалиста приводит пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

"Прежде всего, я очень рад победе, больше всего - духу и энергии, которые продемонстрировали на площадке. Я также рад, что нам удалось с хорошей подачей и с защитой немного остановить их атаку. У нас молодая команда, поэтому, надеюсь, мы получим необходимый заряд энергии. Когда я говорю о молодых, то не имею ввиду [Сергея] Гранкина, по-моему, ему почти 50 лет, но все еще он хочет играть с нами", - сказал Саммельвуо.

"Я понятия не имею, что будет завтра, но надеюсь, что мы будем хорошо играть на блоке и на приеме. Каждый оппонент индивидуален, а игра на блоке и прием всегда являются основным фактором игры. Сегодня нам удалось это довольно хорошо, но я не знаю, что будет завтра. Мы должны показывать лучшую защиту, как сказал наш капитан (Гранкин - прим. ТАСС)", - добавил специалист.

"Это была очень тяжелая игра для нас. Мы хорошо работали на блоке, хотя я думаю, что у нас были возможности улучшить игру в защите, но в целом мы провели хороший матч", - заявил 34-летний Гранкин.

После матча с канадцами российские волейболисты встретятся с командами Австралии, Бразилии, Египта, Польши, Японии, Италии, Аргентины, США и Туниса.