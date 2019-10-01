Футболист "Спартака" Крал считает, что отставка Кононова была вопросом времени

ТАСС, 1 октября. Отставка Олега Кононова с поста главного тренера московского клуба "Спартак" была вопросом времени. Такое мнение высказал чешский полузащитник красно-белых Алекс Крал, комментарий которого приводит sport.cz .

Кононов подал в отставку с поста главного тренера "Спартака" в воскресенье после поражения команды в матче 11-го тура чемпионата России от "Оренбурга" (1:2). Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов, входивший в штаб Кононова. В следующем туре 6 октября "Спартак" на выезде сыграет с "Краснодаром" .

"Конечно, я представлял начало карьеры в клубе иначе, я хочу побеждать, как и каждый футболист. Однако ситуация такова, что после воскресного поражения от "Оренбурга" ушел в отставку тренер. Учитывая неблагоприятные результаты, это, пожалуй, было лишь вопросом времени. Кто будет преемником, я не знаю, увидим в ближайшие дни", - сказал Крал.

"Вероятно, тренером в следующем матче будет помощник [Кононова]. Затем будет пауза на игры сборных, в этот момент клуб должен представить нового главного тренера", - добавил футболист.

Крал перешел в "Спартак" из чешской "Славии" 1 сентября. За московский клуб он провел три матча, не сумев отметиться результативными действиями.