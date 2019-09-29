Красно-белая рекурсия. "Спартак" прекратил сотрудничество с главным тренером Кононовым

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Олег Кононов подал в отставку. Специалист принял такое решение на фоне неудовлетворительных результатов команды. В воскресенье красно-белые принимали на своем поле "Оренбург". Встреча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), конечно, не сулила москвичам легкой прогулки, и все же уровень соперника вряд ли позволял рассчитывать на конкурентную борьбу. "Спартаку" же кровь из носу надо было спасать собственное положение, ведь три подряд поражения в РПЛ и середина турнирной таблицы - это совсем не то, чего ждут от клуба с таким именем.

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Казалось, лучшего расклада для того, чтобы подправить дела, не придумаешь. Но все повернулось несколько иначе. К середине второго тайма "Оренбург" вел в счете (2:0), и даже гол Лоренсо Мельгарехо на 65-й минуте и удаление полузащитника гостей Даниэля Мишкича на 71-й не смогли повлиять на итоговый результат. "Спартак" проиграл одному из аутсайдеров лиги, и объяснений случившегося не находилось ни у кого. Журналисты прождали Кононова на послематчевой пресс-конференции больше часа. Вряд ли кто-то предполагал, что главный тренер знает причины происходящего, однако выслушать версию из первых уст всегда любопытно. Но в воскресенье никаких слов уже не было - вечером "Спартак" выложил сухой релиз с объявлением об уходе специалиста. На пресс-конференцию - последнюю в ранге главного тренера красно-белых, как выяснилось - Кононов так и не пришел. Союз без будущего Будем откровенны - история Кононова и "Спартака" почти что с самого начала была обречена на грустный финал с не очень красивым расставанием. И нет, дело совсем не в том, что он плохой тренер. До прихода в "Спартак" Кононов весьма плодотворно работал в тульском "Арсенале" и грозненском "Ахмате", а еще ранее привил "Краснодару" агрессивный атакующий футбол, отголоски которого ощущаются в игре клуба до сих пор. В целом, можно даже сказать, что по стилю Кононов и правда подходил "Спартаку". Акцент на комбинации с короткими передачами, высокие скорости и плотный прессинг без мяча - что-то похожее вам сходу назовут многие болельщики красно-белых, если попросить их описать идеальную манеру игры их любимой команды. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях, а их тут много. И главная из них - кого Кононов заменил в "Спартаке". Более того, Кононов даже стал причиной его увольнения из московского клуба. 21 октября прошлого года "Арсенал" Кононова обыграл "Спартак" на домашнем стадионе москвичей со счетом 3:2, а уже на следующий день красно-белые объявили о том, что их тогдашний главный тренер и, пожалуй, основная причина чемпионства в сезоне-2016/17 итальянец Массимо Каррера в клубе больше не работает. У Кононова практически не было шансов завоевать любовь болельщиков в таких условиях. Каррера - возможно, самый популярный тренер в чемпионате России последнего времени, а для фанатов красно-белых он и вовсе стал символом возрождения клуба. Неслучайно в болельщицкой среде до сих пор в ходу лозунг "Массимо Каррера - один из нас". К тому же итальянский специалист - просто ходящий сгусток эмоций и харизмы, настоящее отражение твердости духа.

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Куда более спокойный и интеллигентный Кононов такого авторитета у фанатов не имел . Кроме того, его первые шаги у руля "Спартака" были весьма сомнительными. К примеру, за пару дней до назначения (говорят, тогда стороны уже находились в завершающей стадии переговоров) он сказал, что способен поставить свой футбол команде в короткие сроки, всего за 3-4 месяца. Вопрос был абстрактный, и все же напрашивается вывод, что этот неосторожный месседж был адресован именно красно-белым. Или взять историю с бывшим капитаном "Спартака" Денисом Глушаковым. У полузащитника возник конфликт с Каррерой на фоне подозрений в том, что тот "сливал" тренера, после чего Глушаков был выведен из основного состава. Пойти против Карреры - себе дороже, даже если ты один из главных футболистов чемпионского состава, и болельщики, как только информация утекла в открытый доступ, моментально переменили отношение к нему с милости на гнев. Кононов же не только вернул Глушакова, заметно сдавшего по сравнению с собой же образца сезона-2016/17, в стартовый состав, но и поучаствовал в акции в поддержку футболиста, у которого в то время шел бракоразводный процесс. Состав есть, игры нет После всего этого единственным шансом Кононова установить контакт с болельщиками было дать им результат. Красно-белые фанаты видали всякое, а уж после смутного периода, когда командой хаотично управлял бывший помощник итальянца Рауль Рианчо, Кононову могли бы простить многое - стоило лишь принести титулы. Но и с этим возникла проблема. Прошлый сезон ни под каким углом не получается занести "Спартаку" в актив. Кононов принял команду 12 ноября и с тех пор красно-белые под его руководством проиграли оставшиеся два матча в группе G Лиги Европы (австрийскому "Рапиду" со счетом 1:2 и испанскому "Вильярреалу" - 0:2), вылетели из Кубка России на стадии 1/4 финала, уступив в двухматчевом противостоянии екатеринбургскому "Уралу" (1:1 и 0:1), а в РПЛ стали пятыми. Ни результата, ни обещанного комбинационного футбола "за 3-4 месяца" Кононов в первый сезон дать не сумел. Но тогда у специалиста была вполне логичная причина - состав москвичей и правда пребывал не в лучшем состоянии, а на некоторые позиции откровенно не хватало игроков. В клубе понимали это, и в своем заявлении относительно неудачной концовки прошлого сезона даже указали на то, что ресурс чемпионского состава исчерпал себя. Для решения этой проблемы летом на пост генерального директора "Спартака" был приглашен Томас Цорн, и уже через некоторое время трансферная политика клуба заметно преобразилась. "Спартак" грамотно сработал при продаже своих лидеров - нападающих Зе Луиша и Луиса Адриано, а также полузащитника Фернандо. Спрос на этих футболистов был серьезный, а меж тем кандидаты на замену им уже были. Официальной информации о том, сколько москвичи выручили на летних трансферах, нет, однако авторитетный немецкий портал Transfermarkt дает цифру в 28 миллионов долларов. Сам же Цорн заявлял, что "Спартак" в минувшее межсезонье продал игроков за "рекордную для клуба сумму".

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Приобретенные средства были вложены в покупку новых футболистов. Так, были приобретены голландский полузащитник Гус Тил, шведский форвард Джордан Ларссон, аргентинский нападающий Эсекьель Понсе, чешский опорник Алекс Крал - отличные игроки по меркам российского чемпионата. Кроме того, состав пополнил чемпион мира в составе сборной Германии полузащитник Андре Шюррле. При этом Цорн отмечал, что сам является сторонником приобретения футболистов под игру клуба, а не под конкретных тренеров. Есть мнение, что новички прибыли в клуб уже после летних сборов и не успели адаптироваться в команде, не привыкли к тактическим схемам клуба. Возможно, это и так. Однако избежать критики за отсутствие игры, имея на руках такой состав, уже не получится. Повторится вновь и вновь Вот и у Кононова не получилось. Вылет из Лиги Европы на стадии плей-офф квалификации от португальской "Браги" (0:1, 1:2), плачевное выступление в РПЛ, где "Спартак" после поражения от "Оренбурга" идет аж на девятом месте с 14 очками в активе - тут уже вряд ли можно чем-то помочь. И даже выход в 1/8 финала Олимп - Кубка России в этой ситуации не может рассматриваться как утешение. По мере того, как "Спартак" в своем крутом пике опускался все ниже и ниже, росло недовольство болельщиков фигурой главного тренера. Обидное прозвище "Пиджак", приклеившееся к Кононову в начале работы в команде, со временем вышло из мемов и соцсетей в реальный мир. Едва ли не на всех последних домашних матчах команды фанаты в той или иной степени показывали Кононову свое негативное отношение к нему, а на отдельных встречах они даже проносили на трибуны настоящие пиджаки. Со временем недовольство сменилось на призывы к отставке, и с каждым туром они становились все громче и громче. После яркого отрезка в РПЛ, кульминацией которого стала победа над московским ЦСКА в принципиальном матче (19 августа, 2:1) что-то неладное произошло и в самом коллективе клуба. Команду будто бы подменили. Все более и более очевидными становились неорганизованность в атаке с уклоном в индивидуальные проходы, ошибки (порой даже результативные) в середине поля, и даже сильные индивидуально центральные защитники клуба Георгий Джикия и Самуэль Жиго начали частенько проваливаться. Вполне возможно, что все проблемы находятся в ментальной плоскости, и в какой-то момент команда вместе с Кононовым просто опустили руки. И в конечном итоге нарыв лопнул. Не выдержали ни болельщики, ни руководство клуба в лице Леонида Федуна, ранее обещавшего оставить Кононова как минимум до зимы. Ни сам тренер, написавший заявление об отставке, отказавшись таким образом от компенсации за разрыв договора.

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