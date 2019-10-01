Иванюк и Акименко пробились в финал чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту

ДОХА, 1 октября. /ТАСС/. Россияне Илья Иванюк и Михаил Акименко вышли в финал чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту. Соревнования проходят в Дохе.

Оба россиянина взяли высоту 2,29 м, затратив наименьшее количество попыток наряду с катарцем Мутазом Эссой Баршимом. При этом спортсмены не прыгали высоту квалификационного норматива (2,31 м), так как 2,29 м взяли всего 10 прыгунов (в финал выходят 12 лучших).

Лидер сезона белорус Максим Недосеков, показавший в этом сезоне результат 2,35 м в ходе матчевой встречи между командами Европы и США, прошедшей в сентябре в Минске, не сумел преодолеть высоту 2,29 м, несмотря на это он пробился в финальный раунд соревнований, показав результат 2,26 м, который вошел в 12 лучших.

Иванюк является серебряным призером Европейских игр (2019) и обладателем бронзовой награды чемпионата Европы (2018). Акименко становился победителем юниорского чемпионата мира (2014) и бронзовым призером юниорского чемпионата Европы (2013). Лучшим результатом в сезоне для 26-летнего Иванюка и 23-летнего Акименко является высота 2,33 м.

Финал в данном виде программы пройдет в пятницу. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.