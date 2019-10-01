Тренер ФК "Бенфика": против "Зенита" нужно играть разнообразно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Главный тренер португальской "Бенфики" Бруну Лаже назвал российский "Зенит" командой, которая выстраивает тактические схемы в зависимости от соперника, против него нужно играть разнообразно. Об этом Лаже заявил на пресс-конференции перед встречей клубов на групповой стадии Лиги чемпионов.

"Бенфика" сыграет с "Зенитом" в среду, начало - 22:00 мск.

"Зенит" - очень интересная команда, - сказал Лаже. - Она может подстраиваться под соперника, применять разные схемы. У них прямая игра, футболисты всегда стараются доставить мяч вперед, мы должны быть к этому готовы. Против "Зенита" нужно играть разнообразно".

"Мы хотим выступить как можно лучше, за последнее время у нас было несколько попыток. Мы должны подходить ответственно к играм, все игроки должны осознавать важность. Мы мотивированы и хотим победить", - добавил главный тренер "Бенфики".

"Бенфика" занимает последнее место в группе G, имея в активе ни одного очка. "Зенит" (1) и французский "Лион" (1) расположились на второй и третьей строчке соответственно. Лидирует в группе немецкий "Лейпциг" (3).