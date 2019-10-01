Знарок: вратаря "Спартака" Гудачека в игре с ЦСКА надо было заменить после третьего гола

Во вторник "Спартак" со счетом 3:9 уступил ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Гудачек был заменен на Павла Хомченко во втором периоде при счете 2:4.

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского хоккейного клуба "Спартак" Олег Знарок признался, что голкипера команды Юлиуса Гудачека стоило заменить после третьей пропущенной шайбы в матче со столичным ЦСКА. Об этом Знарок рассказал на пресс-конференции.

"Первый период неплохо сыграли, второй провалили. Но такие игры бывают, через это тоже надо пройти. С заменой вратаря не поспешил, наоборот, надо было после третьей шайбы менять уже", - сказал Знарок.

В первом звене "Спартака" впервые появился 23-летний Глеб Шашков. "У нас много травмированных и центральных почти нет, нам некого было ставить. У нас вообще проблемы с дисциплиной", - отметил Знарок.

"Спартак" потерпел второе поражение от ЦСКА в КХЛ с разницей в шесть шайб, первое было в сезоне-2017/18, тогда красно-белые уступили в домашнем матче со счетом 0:6. В российских чемпионатах "Спартак" крупнее всего армейцам проиграл в сезоне-2004/05 (0:7).

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" идет на шестой строчке, набрав в 14 играх 13 очков, ЦСКА лидирует в конференции, на счету команды 21 очко в 12 матчах. В следующем матче "Спартак" в гостях сыграет с подольским "Витязем" 5 октября, ЦСКА 3 октября на домашней арене также сыграет с "Витязем".