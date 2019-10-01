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КХЛ

Капризов отметил, что ему не жалко хоккеистов "Спартака" после разгромного поражения

ЦСКА выиграл у "Спартака" в матче КХЛ со счетом 9:3
Кирилл Капризов Елена Руско/ТАСС
Описание
Кирилл Капризов
© Елена Руско/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов отметил, что не будет жалеть хоккеистов московского "Спартака" после поражения от армейцев со счетом 3:9. Об этом Капризов рассказал журналистам.

Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошла во вторник на "ЦСКА-Арене". Капризов отметился тремя заброшенными шайбами.

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"Всегда хорошо делать хет-трики, у нас сегодня вообще хорошо залетало, не только я забросил. Надо у "Спартака" спрашивать, бросили ли они играть в третьем периоде. Мы старались показывать свою игру, не расслабляться, надо играть весь матч, а не отдельные отрезки, в какие-то моменты у нас сегодня не получалось, но мы продолжали играть. Сочувствовать никому из "Спартака" не буду, это же игра", - отметил Капризов.

Он признался, что не предполагал такой разгромной победы. "Не мог предположить, что сегодня в дерби будет такой разгром, атмосфера была прекрасная, болельщики навели шороха, половину матча шла равная борьба. Не знаю, идеальное ли у нас состояние, мы просто стараемся выигрывать, не обращаю внимание на то, сколько мы одержали побед подряд, просто готовлюсь к каждому матчу. Мне всем соперникам приятно забивать, не только "Спартаку", - добавил хоккеист.

ЦСКА продлил победную серию в КХЛ до семи матчей и лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очко после 12 игр. В следующем матче армейцы на домашней арене примут подмосковный "Витязь" 3 октября.

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