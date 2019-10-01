"Бавария" на выезде разгромила "Тоттенхэм", забив семь мячей в матче ЛЧ по футболу

ТАСС, 2 октября. Немецкая "Бавария" (Мюнхен) разгромила английский "Тоттенхэм" со счетом 7:2 в гостях в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

Четыре мяча забил игрок "Баварии" Серж Гнабри (53-я, 55-я, 83-я и 88-я минуты), также в составе немецкого клуба дублем отметился Роберт Левандовский (45, 87), один гол на счету Йозуа Киммиха (15). У "Тоттенхэма" отличились Сон Хын Мин (12) и Гарри Кейн (61).

"Тоттенхэм" стал первой английской командой в истории еврокубков, пропустившей семь мячей. Также "Тоттенхэм" потерпел самое крупное домашнее поражение среди английских команд в еврокубках.

В другом матче группы В сербская "Црвена Звезда" дома выиграла у греческого "Олимпиакоса" (3:1), последние полчаса греческий клуб играл в меньшинстве из-за удаления Яссина Бензия. В турнирной таблице группы В "Бавария" идет на первом месте после двух туров, набрав шесть очков. Второе место занимает "Црвена Звезда" (три очка), у "Олимпиакоса" и "Тоттенхэма" по одному очку..

Российский "Локомотив" (Москва) дома уступил испанскому "Атлетико" (Мадрид) со счетом 0:2 в матче группы D, португалец Жоау Фелиш, который забил первый мяч, стал самым молодым игроком мадридской команды, забившим мяч в Лиге чемпионов, - его возраст составил 19 лет 325 дней (предыдущим рекордсменом был Серхио Агуэро - 20 дней 106 дней). "Локомотив" занимает третье место в группе, имея в активе три очка, по четыре набрали "Ювентус" и "Атлетико", у "Байера" нет набранных баллов. Итальянский "Ювентус" на своем поле разгромил немецкий "Байер" (Леверкузен) со счетом 3:0. Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду принял участие в 102-м победном матче в составе клубов, за которые он выступал в Лиге чемпионов, этот показатель стал рекордным среди футболистов, он обогнал испанского вратаря Икера Касильяса (101 матч).

Также во вторник в матче группы А французский "Пари Сен-Жермен" на выезде переиграл турецкий "Галатасарай" (1:0). Английский "Манчестер Сити" дома победил хорватское "Динамо" (Загреб) со счетом 2:0 в матче группы С. Хорватский клуб установил антирекорд Лиги чемпионов по числу гостевых поражений подряд, проиграв в 13-й раз.