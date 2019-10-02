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Летние олимпийские виды спорта

Российские волейболисты обыграли канадцев на Кубке мира, уступая по сетам 0-2

В следующей игре российская команда встретится со сборной Австралии
Волейболисты сборной России EPA-EFE/ANNAMARIA LOCONSOLE
Описание
Волейболисты сборной России
© EPA-EFE/ANNAMARIA LOCONSOLE

ТАСС, 2 октября. Сборная России обыграла команду Канады со счетом 3-2 (23:25, 16:25, 25:17, 25:23, 15:10) во втором матче на Кубке мира по волейболу. Соревнования проходят в Японии.

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В первом матче на турнире россияне обыграли иранцев (3-1). В следующей игре российская команда 4 октября встретится со сборной Австралии. После двух матчей в активе подопечных Туомаса Саммельвуо пять очков.

Розыгрыш Кубка мира проводится один раз в четыре года. Участие в турнире принимают 12 команд со всех континентальных зон Международной федерации волейбола (FIVB). Соперники встречаются друг с другом по одному разу; сборная, набравшая наибольшее количество очков, становится победителем Кубка мира. Турнир завершится 15 октября.

Мужская сборная России дважды становилась победителем Кубка мира (1999, 2011), а также один раз выигрывала серебряные медали (2007). В активе сборной СССР четыре победы (1965, 1977, 1981, 1991) на турнире, что является рекордом. Также советские волейболисты один раз выигрывали серебряные медали (1985) и два раза - бронзовые (1969, 1989).

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