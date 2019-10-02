Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" покажут матчи чемпионата мира по футболу 2022 года

Контракт с ФИФА заключила компания "Телеспорт" от имени 2Sport2. Ранее генеральный продюсер компании Илья Рустамов сообщил ТАСС, что Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" получили права на показ матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.

ТАСС, 2 октября. Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" будут транслировать игры чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" покажут матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года

"Согласно договору, объединение национальных бродкастеров – ВГТРК, Первого канала и "Газпром медиа" ("Матч ТВ") – получило исключительные права на показ соревнований ФИФА посредством телевидения, IPTV, интернета и мобильных платформ, а также неисключительные радиоправа на период до конца 2022 года. Лицензиаты медиаправ будут освещать соревнования на бесплатных и платных каналах на территории России", - говорится в заявлении ФИФА.

Помимо ЧМ-2022, телеканалы получили права на показ игр ЧМ-2019 и ЧМ-2021 среди юношей до 17 лет, ЧМ-2019 и ЧМ-2021 по пляжному футболу, ЧМ-2020 и ЧМ-2022 среди девушек до 17 лет, ЧМ-2020 и ЧМ-2022 среди девушек до 20 лет, ЧМ-2020 по мини-футболу, ЧМ-2021 среди юношей до 20 лет.

Чемпионат мира пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах Катара: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.