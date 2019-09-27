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Евро-2020

Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" покажут матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года

Телеканалы будут договариваться о том, кто какие матчи турнира будет показывать
Описание
© AP Photo/Matthias Schrader

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" будут транслировать игры чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер компании "Телеспорт" Илья Рустамов.

"Мы уже подписали договоры с телеканалами о реализации прав на чемпионат Европы 2020 года. Телеканалы будут договариваться о том, кто и что будет показывать", - сказал Рустамов, отметив, что не может раскрыть финансовые условия соглашений.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах - игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. В российском городе пройдут три игры группового этапа, а также один из четвертьфиналов.

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