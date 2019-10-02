Саммелвуо: российские волейболисты получили урок в матче Кубка мира со сборной Канады

ТАСС, 2 октября. Мужская сборная России по волейболу получила отличный урок во втором матче Кубка мира против команды Канады, считает главный тренер россиян Туомас Саммелвуо, комментарий которого приводит пресс-служба турнира.

В среду российские волейболисты одержали победу над канадцами, проигрывая по ходу матча со счетом 0-2 по сетам.

"В первых двух сетах соперник играл великолепно, они хорошо справлялись с нашими подачами, защищались, боролись за каждый мяч. Мы готовились к этому, но видимо, недостаточно хорошо. Мы получили отличный урок о том, как нужно начинать игру - не после 10 розыгрышей, а с самого начала", - сказал Саммелвуо.

Главный тренер команды отметил, что с третьего сета россияне стали лучше подавать и атаковать. "Я доволен тем, как наша команда отреагировала на ситуацию начиная с третьего сета. Мы стали лучше играть в атаке и подавать, благодаря чему нам было легче контролировать ход встречи. Можно сказать, что планирующая подача [Ивана] Яковлева в четвертом сете вернула нас в игру, здорово, что мы сохранили терпение в такой ситуации", - отметил Саммелвуо.

Сборная России занимает пятое место в турнирной таблице Кубка мира, набрав 5 очков. В следующем матче россияне сыграют против команды Австралии 4 октября.