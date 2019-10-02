Крикунов: "Динамо" не побеждает в последних матчах КХЛ из-за слабой реализации

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" не добивается нужных результатов в последних матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за плохой реализации моментов и слабой игры в большинстве. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

В среду "Динамо" на своей площадке по буллитам проиграло "Северстали" со счетом 1:2 и потерпело третье поражение подряд.

"Имели преимущество, но что толку - надо забивать. Выходы один в ноль, два в один, но голов нет, поэтому и результата нет. Плюс наше большинство перестало работать, начали выдумывать что-то новое, хотя до этого все нормально было. Физическое состояние хорошее", - отметил Крикунов.

В игре с "Северсталью" в полном составе отсутствовала вторая по результативности тройка "Динамо" в сезоне Дмитрий Моисеев - Владислав Ефремов - Вячеслав Кулемин. "Они подсели, поэтому и посадили их на скамейку запасных, у нас пять троек, сейчас пойдет ротация. В следующем матче они будут играть, другая тройка сядет", - пояснил Крикунов.

Главный тренер "Северстали" Андрей Разин отметил, что его команда долго привыкала к канадскому размеру площадки (60х26 метров). "Очень вязкая игра, тяжелая, лед тяжелый, много времени играли в меньшинстве. По игре немножко проиграли, но работали командой, не было равнодушных людей, поэтому и победили", - подчеркнул Разин.

"Динамо" занимает пятое место в Западной конференции, имея в активе 15 очков после 13 матчей. "Северсталь" располагается на девятом месте в Западной конференции (13 очков, 13 матчей). В субботу московское "Динамо" на выезде сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом", в пятницу "Северсталь" в гостях встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".