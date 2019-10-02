Тренер Клевцов доволен серебром Шубенкова на ЧМ по легкой атлетике в Дохе

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Личный тренер российского бегуна Сергея Шубенкова Сергей Клевцов доволен серебряной медалью, которую спортсмен завоевал на дистанции 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. Об этом Клевцов рассказал ТАСС.

Шубенков стал серебряным призером ЧМ по легкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами

Шубенков в среду стал двукратным серебряным призером мировых первенств. На прошлом чемпионате мира в 2017 году в Лондоне он также стал вторым. Россиянин показал результат 13,15 секунды, уступив победителю американцу Гранту Холлоуэю 0,05 секунды.

"Второе место это всегда небольшое поражение, ведь до победы было всего ничего, - сказал Клевцов. - Но в этом году мое отношение к серебру совершенно другое. Вспомните, еще совсем недавно Сергей бежал за 13,8 [секунды]. Поэтому я доволен сегодняшним результатом".

Шубенков также является чемпионом мира 2015 года, бронзовым призером чемпионата мира 2013 года, двукратным чемпионом Европы, двукратным победителем Бриллиантовой лиги.

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.