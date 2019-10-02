Футболист "Зенита" Оздоев считает, что команда на 100% выполнила план на игру ЛЧ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Магомед Оздоев считает, что команда полностью выполнила план на игру и использовала слабые места соперника в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против португальской "Бенфики". Об этом футболист заявил в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Мы выполнили план на игру на 100 процентов, использовали слабые места "Бенфики", - сказал Оздоев. - "Зенит" провел хороший матч, болельщики рады, главное - мы взяли три очка. Тренерский штаб подсказал нам, что игроки "Бенфики" часто идут в дриблинг в центре поля, поэтому мы активно прессинговали. Мы играли спокойно и уверенно, прессинг соперника не сказывался на наших действиях".

В турнирной таблице в группе G после двух туров "Зенит" и французский "Лион" набрали по четыре очка, немецкий "Лейпциг" - три, "Бенфика" не имеет в активе очков.

Петербургский клуб сыграет на выезде с "Лейпцигом" в третьем туре группового этапа, "Бенфика" примет "Лион", оба матча пройдут 23 октября.