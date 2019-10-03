Шляхтин: Шубенков совершил спортивный подвиг, сумев завоевать серебро ЧМ в Дохе

В среду Шубенков занял второе место с результатом 13,15 секунды, уступив победителю Гранту Холлоуэю из США 0,05 секунды. Олимпийский чемпион Омар Маклеод (Ямайка), который стал виновником травмы россиянина на соревнованиях в июне, упал по ходу дистанции и финишировал последним.

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российский легкоатлет Сергей Шубенков, завоевавший серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике 2019 года в беге на 110 м с барьерами, совершил спортивный подвиг. Таким мнением с ТАСС поделился президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

"Думаю, для Сергея, для всех его близких, друзей и болельщиков эта медаль станет особой. Конечно, любая медаль выстрадана, это понятно, но это серебро нашего уникального тандема Шубенков - Клевцов (Сергей Клевцов - тренер Шубенкова - прим. ТАСС), на мой взгляд, особое. Это красивое и заслуженное завершение того, что они пережили - травма, восстановление, сомнения. Все это преодолеть и выйти из этого с медалью, завоеванной в такой борьбе при высочайшей конкуренции, считаю спортивным подвигом и высшей справедливостью, поздравляю и самого Сергея, и его тренера Сергея Клевцова, и всю нашу команду с этим успехом", - сказал Шляхтин.

Шубенков завоевал вторую серебряную медаль на чемпионатах мира, ранее он стал вторым на чемпионате мира в 2017 году в Лондоне. На мировом первенстве 2013 года в Москве он стал бронзовым призером, а в 2015-м в Пекине завоевал золотую медаль. Также в его активе две золотые и одна серебряная медаль чемпионатов Европы, золото чемпионата Европы в помещении. Дважды выигрывал Бриллиантовую лигу (2017, 2018).

Для российских спортсменов, выступающих на чемпионате в Дохе в нейтральном статусе, медаль Шубенкова стала третьей на турнире. Ранее обладательницами золотых наград стали Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и Мария Ласицкене (прыжки в высоту). В медальном зачете чемпионата мира - 2019 первое место занимает сборная США, в активе которой 18 медалей (восемь золотых, восемь серебряных, две бронзовые), второй идет команда Китая (2-3-3), третьей - Ямайки (2-2-0).

Чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе завершится 6 октября.