Всем воздалось по заслугам. Шубенков завоевал серебряную медаль на ЧМ по легкой атлетике

ДОХА, 3 октября. /ТАСС/. Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе. Спортсмен рисковал пропустить турнир из-за череды травм. Здоровье россиянина пострадало в июне. На этапе Бриллиантовой лиги в Марокко он занял первое место, однако на финише столкнулся с олимпийским чемпионом из Ямайки Омаром Маклеодом и упал. Шубенков получил травмы плеча, колена и голеностопного сустава. Из-за этого спортсмен был вынужден пропустить два месяца.

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За эпизод, произошедший в июне, ямайскому спринтеру воздалось в финале чемпионата мира. Маклеод провел забег в свойственной ему манере, вновь начав цеплять бежавших по соседним дорожкам соперников, в том числе и олимпийского призера Орландо Ортегу. Однако сам ямаец устоять не смог и свалился на землю за несколько метров до конца дистанции, финишировав последним. Шубенков же попал на пьедестал на своем четвертом чемпионате мира. Теперь у него есть золотая медаль 2015 года, две серебряных награды 2017 и 2019 годов, а также бронза 2013 года. Через тернии к звездам Шубенков занял второе место с результатом 13,15 секунды, победителю Гранту Холлоуэю из США он уступил 0,05 секунды. Американскому спринтеру 21 год, этот успех стал для него первым на взрослом уровне. Однако проиграть менее статусному сопернику Шубенкову было не зазорно. После забега он признался, что серебро чемпионата мира - максимум, на который можно рассчитывать, если учесть события последних месяцев.

На эту тему Шубенков признался, что из-за травмы мог пропустить чемпионат мира по легкой атлетике

"Бросить можно было в любой момент, сославшись на травму. Никто бы слова плохого не сказал. Я показывал такие результаты, с которыми на чемпионате мира делать нечего. Поэтому мысли [о пропуске чемпионата мира] были", - сказал Шубенков. "Разочарования сейчас почти нет. Конечно, обидно, что не первый пришел, но надо принять во внимание то, где я был месяц назад, вспомнить 13,88 секунды в Париже. Причем это время я показал, достав все, что было внутри. Из-за травмы очень тяжелый сезон получился", - добавил россиянин. 28-летний спортсмен рассказал, что после восстановления столкнулся с новыми преградами - он не мог нормально перепрыгивать через барьеры, также обнаружились проблемы со спиной. "Проблема оказалась многослойная. Сначала ничего, но потом у меня банально не могла крутиться стопа, позже в колено попала инфекция. Месяц выпал в связи с лечением", - поделился Шубенков. По этой причине чемпион мира 2015 года совсем не расстроился серебряной медали. А главный раздражитель на этот раз поплатился за собственную наглость. Изолировать Маклеода Тренер российского легкоатлета Сергей Клевцов предложил изолировать ямайца от остальных спортсменов, чтобы он не мешал им нормально выступать. "Я не начальник и не стараюсь им быть, меня все устраивает, но у IAAF [Международной ассоциации легкоатлетических федераций] немного странный подход. Одному мы считаем так флажки (за пропуск допинг-тестов, как в истории с американским спринтером Кристианом Коулманом - прим. ТАСС), другому - иначе. Считаю, что Маклеод - социально опасный и его нельзя допускать на соревнования, Шубенкову он фактически угробил сезон, а ему все сходит с рук", - сказал Клевцов.

Тренер Шубенкова заметил, что Маклеод избегает наказаний даже за то, что во время соревнований выбегает обеими ногами на чужую дорожку. "С этим надо как-то разбираться. Пусть он один бегает или после всех", - отметил специалист. Сам Маклеод после финиша был спокоен, сказав, что борьбу за медаль он проиграл уже на старте и постарается забыть о поражении. Шубенков, Маклеод, Холлоуэй и Ортега через год должны будут встретиться еще в одном финале - в битве за олимпийское золото. Однако только у одного из них могут возникнуть проблемы с допуском, не связанные со здоровьем и спортивными результатами. Речь именно о Шубенкове. Над ним, как и над другими российскими спортсменами, сейчас нависла угроза пропуска международных соревнований из-за возможных санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). Однако Клевцов пока в это верить не хочет. "Конечно, это все очень неприятно, но я в этом ключе даже думать не хочу. Не очень верю, что возможно повторение 2016 года (недопуск российских легкоатлетов к Играм в Рио-де-Жанейро - прим. ТАСС), хотя я человек, который уже много пожил, меня сложно чем-то удивить", - сказал тренер. Чемпионы Также в среду были разыграны медали в других дисциплинах. Британка Дина Эшер-Смит завоевала золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в беге на 200 м. 23-летняя спортсменка показала результат 21,88 секунды, установив рекорд своей страны. Поляк Павел Файдек стал первым в метании молота с результатом 80,5 м. Для него это золото - четвертое в карьере. Россиянин Евгений Коротовский также сумел пройти в финал, но занял там последнее место (75,14). Еще одна россиянка Вера Рудакова не смогла пробиться в финал в беге на дистанции 400 м с барьерами. Илья Шкуренев занимает пятое место после пяти видов программы десятиборья. В первый день здесь прошли соревнования в беге на 100 м, прыжках в длину, толкании ядра, прыжках в высоту и беге на 400 м. Лидирует канадец Дамиан Уокер, набравший 4513 очков, вторым идет его соотечественник Пирс Лепаж (4486), третьим - француз Кевин Майер (4483), в активе Шкуренева 4340 очков. Обладатели медалей чемпионата мира в десятиборье определятся в четверг, в этот день пройдут соревнования в беге на 110 м с барьерами, метании диска, прыжках с шестом, метании копья и беге на 1500 м. 28-летний Шкуренев является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы, а также чемпионом Европы в помещении. Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.