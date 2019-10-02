Шубенков признался, что из-за травмы мог пропустить чемпионат мира по легкой атлетике

ДОХА, 3 октября. /ТАСС/. Российский легкоатлет Сергей Шубенков из-за травмы мог пропустить чемпионат мира в Дохе. Об этом он рассказал журналистам после финала в беге на 110 м с барьерами.

Шубенков стал серебряным призером ЧМ по легкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами

В среду Шубенков занял второе место с результатом 13,15 секунды, уступив победителю Гранту Холлоуэю из США 0,05 секунды. Летом чемпион мира 2015 года получил травму.

"Бросить можно было в любой момент, сказав: ребята, у меня травма, не могу восстановиться. И никто бы слова плохого не сказал, - сказал Шубенков. - Я показывал такие результаты, с которыми на чемпионате мира делать нечего. Поэтому да, мысли о [пропуске чемпионата мира] были".

"И разочарования сейчас почти нет. Конечно, обидно, что не первый, но надо принять во внимание то, где я был хотя бы месяц назад, вспомнить 13,88 секунды в Париже. Причем эти секунды я показал, достав все, что было внутри. В связи с травмой очень тяжелый сезон получился", - добавил спортсмен.

28-летний спортсмен рассказал, что после восстановления столкнулся с новыми проблемами - он не мог нормально перепрыгивать через барьеры, плюс обнаружились проблемы в спине. "Проблема оказалась многослойная: сначала ничего, но потом у меня банально не могла крутиться стопа, потом в колено попала инфекция. В общем, месяц вообще выпал в связи с лечением", - сказал Шубенков.

"Но тренер молодец, много он нервов потратил в этот период. И семья помогала", - добавил он.