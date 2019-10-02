Шубенков сожалеет, что Маклеод упал в финале ЧМ в беге на 110 м с барьерами

В среду Шубенков занял второе место с результатом 13,15 секунды, уступив победителю Гранту Холлоуэю из США 0,05 секунды. Олимпийский чемпион Маклеод, который стал виновником травмы россиянина на соревнованиях в июне, на этот раз упал по ходу дистанции и финишировал последним.

ДОХА, 3 октября. /ТАСС/. Российский спринтер Сергей Шубенков выразил сожаление, что ямаец Омар Маклеод упал во время финального забега чемпионата мира по легкой атлетики на 110 м с барьерами. Об этом россиянин рассказал журналистам.

"Я не видел, что он упал, узнал об этом уже после финиша. Обидно за него, не хочу, чтобы барьеристы падали, особенно вот так, на других", - сказал Шубенков.

Ранее личный тренер Шубенкова Сергей Клевцов высказал мнение, что Маклеод опасен для легкоатлетов, поэтому его надо изолировать от соперников. "Да, вот и надо на девятую дорожку. Или устроить итальянскую забастовку: демонстративно отказаться выйти на старт вместе с Маклеодом", - пошутил Шубенков.

В июне 2019 года Шубенков на этапе Бриллиантовой лиги в Марокко занял первое место, однако на финише столкнулся с Маклеодом и в результате падения получил травмы плеча, колена и голеностопного сустава. Из-за этого он был вынужден пропустить два месяца.

На этот раз Маклеод помешал испанцу Орландо Ортеге.