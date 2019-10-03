Футболист "Спартака" и сборной России Зобнин получил травму на тренировке

ТАСС, 3 октября. Полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Роман Зобнин получил травму в ходе тренировки столичной команды. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

В сборную России по футболу приглашены два новичка

Не без сюрпризов.

Не без сюрпризов. В сборную России по футболу приглашены два новичка

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Зобнин получил мышечное повреждение, сроки восстановления 25-летнего игрока станут известны после дополнительного обследования. 30 сентября футболист был вызван в состав сборной России на матчи отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Кипра.

Во вторник в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов между российским "Локомотивом" и испанским "Атлетико" (0:2) травму получил вызванный в национальную сборную футболист железнодорожников Рифат Жемалетдинов.

Зобнин в текущем сезоне провел 16 матчей в составе "Спартака" в разных турнирах, не сумев отличиться результативными действиями. За национальную команду он провел 25 матчей.

Сборная России сыграет с шотландцами 10 октября в Москве (начало - 21:45 мск), с командой Кипра - 13 октября в Никосии (19:00).