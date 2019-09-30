Не без сюрпризов. В сборную России по футболу приглашены два новичка

Уже 10 октября национальная команда в случае победы над шотландцами, а также при условии, что сборные Кипра и Казахстана сыграют вничью, может досрочно оформить выход на Евро-2020. Когда на кону стоит место на частично домашнем турнире, ждать от Станислава Черчесова приглашения новых игроков не приходилось. Несмотря на это, наставник национальной команды сумел удивить — в сборную России впервые были приглашены центральный защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков и правый атакующий полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов. 25-летний игрок обороны был почти незаменим в команде Валерия Карпина в чемпионате России и помог ростовчанам по итогам 11 туров подняться на третье место в турнирной таблице. 23-летний Жемалетдинов, в свою очередь, в новом сезоне стал получать больше игрового времени в московском клубе и не портил погоды. В отсутствие одноклубников-"железнодорожников" Алексея и Антона Миранчуков, которые не попали в октябрьский список из-за травм, он смотрелся очень достойно.

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Ждать появления Чистякова и Жемалетдинова в игре против шотландцев не приходится, поскольку даже в товарищеских матчах Черчесов экспериментов не проводил. Впрочем, учитывая тот факт, что путевка может оказаться в кармане сборной России уже в следующий четверг, хотя бы один из новобранцев может получить игровые минуты в игре на Кипре, которая состоится 13 октября. Но даже одну минуту игры в футболке национальной команды, как ранее подчеркивал главный тренер, нужно заслужить. Так что пока это лишь аванс для игроков "Ростова" и "Локомотива" — шанс, которым нужно воспользоваться, чтобы в дальнейшем не пропасть из поля зрения Черчесова. Время для экспериментов не пришло Как и в сентябре, в списке не оказалось крайнего защитника "Ростова" Евгения Чернова, игрока центра обороны "Рубина" Егора Сорокина, а также полузащитника "Спартака" Резиуана Мирзова. Первые двое на данном отрезке сезона не показывали того уровня игры, который позволил им по итогам прошлого сезона оказаться в числе приглашенных на июньские игры с командами Сан-Марино и Кипра, завершившиеся двумя победами с общим счетом 10:0. Что касается хавбека красно-белых, он только в воскресенье впервые за месяц вышел на поле в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Невызов в главную команду страны вратарей "Спартака" и "Краснодара" Александра Максименко и Матвея Сафонова, а также полузащитника и нападающего ЦСКА Ивана Облякова и Федора Чалова, несмотря на достаточно высокий уровень игры, не вызывает удивления. Все они еще на прошлой неделе были вызваны в молодежную сборную страны. На данном этапе, как уже обозначил Черчесов, эти игроки полезнее в "молодежке", которая параллельно с национальной командой проводит отборочные матчи на чемпионат Европы 2021 года.

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В конце августа Черчесов рассудительно отмечал, что всему свое время. Эта же философия относится и к форварду "Крыльев Советов" Александру Соболеву, который с восемью голами занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата России. Тогда главный тренер отмечал, что 22-летний нападающий только начал проявлять свои качества, выразив надежду на то, что игрок продолжит в том же духе. На данный момент представитель самарского клуба выполняет установку Черчесова. Если он продолжит выступать на таком уровне дальше, то в 2020 году вполне сможет надеяться на приглашение в главную команду страны. Стабильность во всех линиях После успешных выездных матчей против сборных Шотландии и Казахстана в сентябре костяк национальной команды еще больше зацементировался — всего две новых фамилии из списка в 25 игроков говорят за себя очень красноречиво. Учитывая позицию Черчесова по неприглашению в сборную игроков, которые могут помочь "молодежке", трио вратарей на ближайшие встречи можно было предугадать заранее в полном объеме. Понятно, что пару ведущих голкиперов страны (если не брать в расчет завершившего карьеру в сборной капитана ЦСКА Игоря Акинфеева) сейчас составляют Маринато Гилерме ("Локомотив") и Андрей Лунев ("Зенит"). Третий голкипер в системе координат тренерского штаба — фигура, отвечающая за микроклимат во вратарской бригаде. С этой задачей, учитывая травму голкипера "Динамо" Антона Шунина, успешно справляется Сослан Джанаев из ФК "Сочи". Центральный защитник "Ахмата" Андрей Семенов в этом году провел пять из шести официальных матчей сборной в отборе на Евро-2020, пропустив только игру с бельгийцами. В этих встречах россияне пропустили всего один мяч. Игрока грозненской команды не стоит считать панацеей, но в паре с капитаном "Спартака" Георгием Джикией он смотрится достаточно уверенно и, скорее всего, получит возможность сыграть против шотландцев. На левом краю обороны в зависимости от того, насколько нужны подключения к атакам, могут сыграть опытные Федор Кудряшов и Юрий Жирков. Конкуренцию им в тренировочном процессе постарается составить новичок "Зенита" Вячеслав Караваев, который только в конце сентября впервые сыграл за сине-бело-голубых с первых минут. На противоположном фланге выступает Марио Фернандес из ЦСКА, выиграть конкуренцию у которого на данный момент не способен ни один защитник с российским паспортом.