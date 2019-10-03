Дин Лижэнь назвал закономерной ничью в четвертой партии финала Кубка мира по шахматам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 октября. /ТАСС/. Китайский шахматист Дин Лижэнь не видел возможности победить азербайджанца Теймура Раджабова, а ничья стала закономерным результатом. Об этом Дин Лижэнь рассказал ТАСС после четвертой партии финального раунда Кубка мира по шахматам в Ханты-Мансийске.

В четверг Раджабов черными фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в четвертой партии финального раунда Кубка мира. Общий счет финала равный - 2:2. Первую партию шахматисты сыграли вничью, во второй победил Дин Лижэнь, в третьей - Раджабов. Победитель Кубка мира определится на тай-брейке, который пройдет 4 октября.

"Сегодня силы в игре были абсолютно равные на протяжении всего матча. Соперник хорошо отражал все мои удары, поэтому я не видел ни одного шанса, чтобы победить, ничья - закономерный итог. Все, что я могу сделать завтра, - играть еще лучше", - сказал Дин Лижэнь.

Раджабов сообщил, что старался свести партию вничью. "Я старался сделать максимально ничью так, чтобы у соперника не было совсем шансов. Думаю, играл довольно четко и партия завершилась так, как должна была", - пояснил он.

В четвертой партии матча за третье место француз Максим Вашье-Лаграв белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Юй Янъи. Общий счет - 2:2, все четыре партии шахматисты сыграли вничью. Вашье-Лаграв сообщил ТАСС, что ничья для него была предпочтительным результатом. "Я проявил инициативу, но, к сожалению, не смог ничего сделать, чтобы взять преимущество в этой партии. Поэтому ничья для меня была предпочтительным результатом. Приложу все усилия, чтобы победить завтра", - заявил он.

"Сегодня я играл в основном в защите. Остается вся надежда на тай-брейк, где я постараюсь сыграть здорово. Завтра будет очень тяжелая игра", - пояснил Юй Янъи.

О турнире

В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс. Раджабов и Дин Лижэнь обеспечили себе место в турнире претендентов 2020 года, выйдя в финал Кубка мира. Победитель турнира претендентов получит право сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.