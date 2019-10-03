Регбист Артемьев: сборная России показала достойный результат в матче КМ против ирландцев

Российские регбисты уступили ирландцам со счетом 0:35. Российская сборная потерпела третье поражение подряд на турнире и потеряла шансы на выход в плей-офф, занимая пятое место в группе А. Сборная Ирландии возглавила турнирную таблицу группы, набрав 11 очков после трех игр, на втором месте идет сборная Японии (9 очков, 2 матча), на третьем - команда Шотландии (5, 2), на четвертом - сборная Самоа (5, 2). На дебютном Кубке мира в 2011 году сборная России проиграла ирландцам со счетом 12:62.

"Ситуация в нашей группе непростая и ирландцам после поражения от Японии надо было сегодня побеждать с бонусом. Мы пропустили от одной из лучших сборных мира только пять попыток, это достойный результат для сборной России. У нас были возможности заработать очки, будем работать над реализацией своих моментов. Но в целом, у меня нет других чувств кроме гордости за выступление нашей команды", - сказал Артемьев.

Он также отметил, что сборная играла от души, стараясь вдохновить болельщиков команды. "Мы играли от души и с огромным желанием. К сожалению, у нас не получилось набрать очков в сегодняшнем матче, но мы играли против одной из лучших команд мира. Надеюсь, своей игрой мы вдохновили российских болельщиков и дали им повод гордиться своей сборной, мы играем для болельщиков и все силы оставляем на поле", - добавил он.

В последнем матче группового турнира россияне сыграют против сборной Шотландии, встреча пройдет 9 октября. Команда России во второй раз принимает участие в Кубке мира, в 2011 году россияне не сумели выйти из группы. Кубок мира завершится 2 ноября.