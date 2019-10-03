Российские регбисты потеряли шансы на выход в плей-офф Кубка мира, проиграв ирландцам

В составе ирландской команды шесть очков набрал Джонатан Секстон (три реализации), по пять очков набрали Питер О'Махони, Рис Раддок, Эндрю Конвей, Роб Кирни и Гарри Рингроз (все - по одной попытке), еще четыре очка на счету Джека Карти (две реализации). В первом тайме травму получил россиянин Кирилл Голосницкий, он покинул поле на носилках.

ТАСС, 3 октября. Сборная России по регби уступила команде Ирландии со счетом 0:35 в матче группового этапа Кубка мира, который проходит в Японии. Встреча состоялась в Кобе (префектура Хиого).

Российская сборная потерпела третье поражение подряд на турнире, в первом матче россияне уступили японцам (10:30), во втором - команде Самоа (9:34). Сборная России не смогла набрать очки в трех матчах и потеряла шансы на выход в плей-офф, занимая пятое место в группе А. Сборная Ирландии получила пять очков за матч с россиянами (четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки) и возглавила турнирную таблицу группы, набрав 11 очков после трех игр, на втором месте идет сборная Японии (9 очков, 2 матча), на третьем - команда Шотландии (5, 2), на четвертом - сборная Самоа (5, 2).

В четвертьфинал Кубка мира выйдут две лучшие команды. В последнем матче группового турнира россияне сыграют против сборной Шотландии, встреча пройдет 9 октября.

Команда России во второй раз принимает участие в Кубке мира, в 2011 году россияне не сумели выйти из группы. Впервые за семь матчей в рамках Кубков мира российские регбисты не сумели отметиться результативными действиями - на дебютном Кубке мира в 2011 году сборная России проиграла американцам (6:13), итальянцам (17:53), ирландцам (12:62) и австралийцам (22:68).

Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш состоялся в 1987 году. Действующим победителем является сборная Новой Зеландии. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах. Финал состоится на стадионе в Иокогаме.