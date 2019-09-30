Шотландские регбисты победили самоанцев в матче Кубка мира

ТАСС, 30 сентября. Сборная Шотландии по регби выиграла у команды Самоа со счетом 34:0 в матче группового этапа Кубка мира. Встреча прошла в японской Кобе.
Шотландские регбисты совершили две попытки, две реализации, забили один штрафной, один дроп-гол и заработали две штрафных попытки. Красную карточку за две желтые получил игрок команды Самоа Эд Фидоу. Эта победа стала первой "сухой" на нынешнем Кубке мира.
Сборные Шотландии и Самоа выступают в группе А вместе с российской, ирландской и японской командами. Сборная Самоа обыграла команду России (34:9) в своем первом матче на турнире, шотландцы ранее уступили ирландцам (3:27). В следующем матче группы встретятся сборные Ирландии и России, игра пройдет 3 октября в Кобе. Россияне 20 сентября проиграли команде Японии (10:30) в матче открытия турнира.
Сборная Шотландии набрала четыре очка за победу и одно очко за четыре и более попытки в матче. Команда Самоа очков не набрала. В турнирной таблице после двух матчей лидирует сборная Японии (9 очков), на втором месте идет сборная Ирландии (6), на третьем - шотландцы (5), на четвертом - самоанцы (5). Россияне замыкают турнирную таблицу (0).
Сборная Самоа дважды выходила в четвертьфинал мировых первенств (1991, 1995). Команда Шотландии один раз заняла четвертое место и шесть раз завершала борьбу на стадии четвертьфинала.
Всего в турнире принимают участие 20 команд, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из четырех групп. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году. Действующим победителем является сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой мировых первенств. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится на стадионе в Иокогаме.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разность
|Попытки
|Бонус
|Очки
|1
|Япония
|2
|2
|0
|0
|49-22
|5
|1
|9
|2
|Ирландия
|2
|1
|0
|1
|39-22
|6
|2
|6
|3
|Шотландия
|2
|1
|0
|1
|37-27
|4
|1
|5
|4
|Самоа
|2
|1
|0
|2
|34-43
|6
|1
|5
|5
|Россия
|2
|0
|0
|2
|19-64
|1
|0
|0