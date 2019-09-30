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Кубок мира по регби

Шотландские регбисты победили самоанцев в матче Кубка мира

Встреча завершилась со счетом 34:0
Описание
© AP Photo/Aaron Favila

ТАСС, 30 сентября. Сборная Шотландии по регби выиграла у команды Самоа со счетом 34:0 в матче группового этапа Кубка мира. Встреча прошла в японской Кобе.

Шотландские регбисты совершили две попытки, две реализации, забили один штрафной, один дроп-гол и заработали две штрафных попытки. Красную карточку за две желтые получил игрок команды Самоа Эд Фидоу. Эта победа стала первой "сухой" на нынешнем Кубке мира.
Сборные Шотландии и Самоа выступают в группе А вместе с российской, ирландской и японской командами. Сборная Самоа обыграла команду России (34:9) в своем первом матче на турнире, шотландцы ранее уступили ирландцам (3:27). В следующем матче группы встретятся сборные Ирландии и России, игра пройдет 3 октября в Кобе. Россияне 20 сентября проиграли команде Японии (10:30) в матче открытия турнира.

Сборная Шотландии набрала четыре очка за победу и одно очко за четыре и более попытки в матче. Команда Самоа очков не набрала. В турнирной таблице после двух матчей лидирует сборная Японии (9 очков), на втором месте идет сборная Ирландии (6), на третьем - шотландцы (5), на четвертом - самоанцы (5). Россияне замыкают турнирную таблицу (0).

Сборная Самоа дважды выходила в четвертьфинал мировых первенств (1991, 1995). Команда Шотландии один раз заняла четвертое место и шесть раз завершала борьбу на стадии четвертьфинала.

Всего в турнире принимают участие 20 команд, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из четырех групп. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году. Действующим победителем является сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой мировых первенств. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится на стадионе в Иокогаме.

Кубок мира по регби-2019. Группа А
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияРазностьПопыткиБонусОчки
1Япония220049-22519
2Ирландия210139-22626
3Шотландия210137-27415
4Самоа210234-43615
5Россия200219-64100

 

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