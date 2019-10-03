Бах: МОК продвигает идею участия объединенной команды Кореи на ОИ в отдельных дисциплинах

ТАСС, 3 октября. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация пытается продвигать идею объединенного участия команд КНДР и Южной Кореи в отдельных видах спорта на летних Олимпийских играх в Токио 2020 года. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК в Лозанне, трансляция которой доступна на официальном канале организации в YouTube.

"Мы сохраняем контакт с Национальном олимпийским комитетом КНДР, продолжаем поддерживать их спортсменов, - заявил Бах. - Тема участия объединенных команд в отдельных видах спорта - вопрос переговоров двух национальных комитетов, МОК не может навязывать им свое мнение. Мы пытаемся продвигать идею объединенного участия. Если они достигнут договоренности, то обратятся с соответствующей просьбой в МОК, который сможет ее утвердить".

Ранее Республика Корея и КНДР обсуждали возможность отправки объединенных команд по женскому баскетболу, дзюдо (командное первенство) и гребле на Олимпийские игры 2020 года. В феврале 2018 года делегации сборных под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пхёнчхане. Кроме того, объединенная женская хоккейная команда двух Корей участвовала в олимпийском турнире, заняв восьмое место.

Также КНДР и Южная Корея выставили объединенную сборную на чемпионате мира по настольному теннису 1991 года, на чемпионате мира по футболу среди молодежных команд в том же году в Португалии. В январе 2019 года объединенная команда Кореи приняла участие в чемпионате мира по гандболу среди мужчин в Германии и Дании. В состав команды вошли 20 спортсменов, 16 из которых представляли Республику Корея, четверо - КНДР, команда заняла 22-е место.

Олимпийские игры 2020 года в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.