Тренер Гальего отметил, что матч с ЦСКА сложился по плану "Эспаньола"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Матч второго тура группового турнира Лиги Европы в Москве между российским ЦСКА и испанским "Эспаньолом" прошел по плану гостевой команды. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер команды из Барселоны Давид Гальего.

"Эспаньол" в четверг в Москве обыграл ЦСКА со счетом 2:0, забив оба мяча во втором тайме.

"Для нас эта победа была очень значима, потому что мы понимали, что играли против достаточно сильного соперника, - сказал Гальего. - Понимали, что если бы ЦСКА забил, нам было бы крайне сложно отыграться. К счастью, игра сложилась так, как мы для себя ее и программировали".

"Если мы берем второй тайм, мы нащупываем свою игру. В трех последних матчах мы прибавляем. Главное - это стабильность. Посмотрим, как будет дальше", - добавил главный тренер "Эспаньола".

На вопрос о том, был бы Гальего удовлетворен ничьей, учитывая то, как складывался первый тайм, он ответил утвердительно. "Когда играешь против соперника, который не выпускает тебя со свой половины поля, можно радоваться, что по итогам первого тайма ты унес ноги. Именно поэтому мы вышли выигрывать второй тайм. Мы знали, что у нас нет другого выхода, кроме как побеждать", - отметил испанский специалист.

В другом матче группы Н болгарский "Лудогорец" на выезде переиграл венгерский "Ференцварош" (3:0). После двух туров в турнирной таблице ЦСКА занимает последнее, четвертое место, не набрав очков. Лидирует "Лудогорец" (6), вторым идет "Эспаньол" (4), третьим - "Ференцварош" (1). В третьем туре 24 октября ЦСКА примет "Ференцварош", "Лудогорец" дома сыграет с "Эспаньолом".