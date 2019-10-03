Тренер ЦСКА Никитин назвал хорошей пощечиной поражение от "Витязя" в КХЛ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Игроки московского ЦСКА получили хорошую пощечину в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против подмосковного "Витязя". Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

В четверг ЦСКА дома уступил "Витязю" со счетом 1:2.

"Витязь" с победой, он заслужил ее. Нам не хватило работы на отскоках, если чистые шайбы не идут, нужно дорабатывать отскоки, это и решило исход матча. Это хорошая пощечина, она только на пользу нам пойдет", - сказал Никитин.

"Все люди, и мы не исключение, в первом периоде даже переусердствовали, надо было хладнокровнее играть, с уважением вышли к сопернику, надо было сыграть поспокойнее. Пропустили две в меньшинстве, шайбу не выбросили два раза, дали шанс сопернику, они им воспользовались", - добавил он.

"Витязь" сдал экзамен

Как отметил главный тренер "Витязя" Михаил Кравец, команда сдала непростой экзамен, обыграв действующего обладателя Кубка Гагарина. "Хочу ребят поздравить с победой в очень тяжелой игре, мы играли против суперкоманды чемпионов, у нас был тяжелый экзамен. Немного не получился первый период, слава богу, ребята выстояли, вратарь подтащил, он наш главный герой, боролись, бились, старались играть на пределе. Рад, что забили в большинстве и выстояли в меньшинстве", - сказал он.

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"Это самая трудная игра на старте сезона, мы рады и поздравляем всех с победой, но это всего лишь 12-я игра. Мелочей в хоккее нет, мы не хотим установить какой-то рекорд, мы хотим играть с самоотдачей и радовать болельщиков и близких, чтобы команда была на слуху, чтобы люди видели, что ребята стараются для победы", - добавил Кравец.

Игру из-за травмы пропускал капитан "Витязя" Александр Семин. "Саши не хватало, это наш капитан, лидер, игрок, который может решить судьбу матча. Подробностей нет по его восстановлению, будем надеяться, что в ближайшее время", - подчеркнул Кравец.

"Витязь" с 22 очками после 12 игр возглавляет таблицу Западной конференции, ЦСКА идет вторым, набрав 21 очко в 13 матчах.