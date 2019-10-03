"Краснодар" уступил испанскому "Хетафе" в матче Лиги Европы

В составе "Хетафе" отличился Анхель (36-я и 61-я минуты), у "Краснодара" мяч забил Ари (69). На 81-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Хетафе" Давид Тимор.

Клубы впервые сыграли друг с другом, "Краснодар" - первый российский соперник "Хетафе" на европейской арене. Российский клуб в пятый раз столкнулся с испанским в еврокубках. Предыдущими оппонентами были "Реал Сосьедад", "Сельта", "Севилья" и "Валенсия", в восьми матчах "Краснодар" дважды победил, пять раз проиграл, еще один матч завершился вничью.

Ранее в четверг московский ЦСКА уступил на групповом этапе Лиги Европы испанскому "Эспаньолу" со счетом 0:2. "Хетафе" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании после семи туров, "Эспаньол" - 18-е.

В другом матче группы С турецкий "Трабзонспор" дома сыграл вничью со швейцарским "Базелем" (2:2). В третьем туре в рамках группы С 24 октября "Краснодар" на выезде сыграет с "Трабзонспором", "Хетафе" примет "Базель".

Ход матча

Перед стартом встречи у касс стадиона не наблюдалось ажиотажа. Очереди состояли не более чем из пяти человек, а многие болельщики и вовсе пришли, чтобы купить билеты на домашний матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком", который пройдет 6 октября. В итоге домашний стадион "Краснодара" на матче с "Хетафе" оказался заполнен лишь наполовину. Некоторые секторы арены и вовсе пустовали.

Команды долго привыкали друг к другу и до 20-й минуты обходились без ударов, после чего полузащитник гостей Давид Тимор попал в перекладину ворот Матвея Сафонова. К середине первого тайма полузащита "Краснодара" в лице Тонни Вилены, Йона Фьолуссона и Кристоффера Олссона начала допускать ошибки, следствием которых стали опасные моменты. На 32-й минуте полузащитник "Хетафе" Файсал Фажр едва не открыл счет дальним ударом, но "Краснодару" повезло и на этот раз. Однако уже через три минуты ошибка в опорной зоне привела к опасной контратаке испанцев, в ходе которой Кенеди отправил Анхеля один на один с Сафоновым, и форвард гостей сумел переиграть российского голкипера, отправив мяч в дальний нижний угол.

В перерыве главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заменил Фьолуссона на форварда Ари, и это принесло плоды. Уже на 48-й минуте Кенеди едва не отправил мяч в собственные ворота после удара Магомеда-Шапи Сулейманова, на 51-й Берг имел шанс забить после неловкой попытки Чичисолы зафиксировать мяч после дальнего удара, однако форвард "Краснодара" не сумел реализовать момент. "Краснодар" включил активный прессинг и несколько раз вынудил футболистов соперника потерять мяч. Не последнюю роль при этом играл Ари, помогавший команде как в разрушении, так и в созидании.

Однако хорошую игру "Краснодара" в начале тайма обесценил второй гол Анхеля. Форвард после отличной подачи одноклубника мягким ударом в касание отправил мяч в ворота. На 68-й минуте Ари сократил отставание: прорвавшись по флангу, форвард сделал прострел, который был прерван защитником гостей, мяч отскочил обратно к Ари, который с линии вратарской отправил его в ворота.

Игра в большинстве после 81-й минуты не принесла "Краснодару" результата. "Краснодар" потерпел второе поражение подряд на групповом этапе Лиги Европы, как и другая российская команда - ЦСКА, оба клуба занимают последнюю строчку в турнирных таблицах своих групп.