Панарин отметил, что рад забить первый гол за "Рейнджерс" в матче НХЛ

ТАСС, 4 октября. Российский нападающий Артемий Панарин заявил, что для него было очень важно забить первый гол за "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Виннипегом". Слова 27-летнего россиянина приводит пресс-служба НХЛ.

В ночь на пятницу "Нью-Йорк Рейнджерс" в домашнем матче переиграл "Виннипег" со счетом 6:4. Панарин отметился голом и результативной передачей. Для россиянина эти очки стали первыми в составе клуба в НХЛ.

"Для меня было очень важно забить этот гол. Первая игра была напряженной, так что я просто очень рад, что смог это сделать", - сказал Панарин.

Панарин в межсезонье сменил "Коламбус" на "Рейнджерс", став самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в лиге (около $11,5 млн в год). Ранее этот статус принадлежал капитану "Вашингтона" Александру Овечкину (около $9,5 млн в год). Панарин подписан контракт с "Рейнджерс" на семь лет на общую сумму $81,5 млн.

В следующем матче "Рейнджерс" сыграет в гостевом матче против "Оттавы" 6 октября.