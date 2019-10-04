Легкоатлет Шубенков будет готовиться к Олимпиаде-2020 в России

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года, серебряный призер чемпионата мира - 2019 в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков будет готовиться в России к Олимпийским играм 2020 года. Об этом он заявил журналистам в пятницу.

Ранее чемпионка мира 2019 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что уедет тренироваться из России в случае отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 19 сентября прошло заседание совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на котором было принято решение продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Одной из причин стало инициирование Всемирным антидопинговым агентством (WADA) рассмотрения вопроса о несоответствии РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории.

"К Олимпийским играм буду готовиться в России, буду тренироваться здесь, - заявил Шубенков. - Конечно, неприятно выступать в нейтральном статусе, но мы сейчас должны с этим мириться".

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом. Впоследствии IAAF неоднократно продлевала отстранение ВФЛА. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных разрешений от IAAF.

"Опасения, что нас не допустят на Игры, конечно, присутствуют, но с ситуацией, которая была перед Олимпиадой-2016, сравнивать некорректно. Очень многое поменялось, прошло время, отношение сейчас к нам изменилось", - добавил спортсмен.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.