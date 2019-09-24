Мария Ласицкене уедет тренироваться из России в случае отстранения РУСАДА

ТАСС, 24 сентября. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что уедет тренироваться из России в случае отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом спортсменка сообщила в Instagram.
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В последнее время я уже не раз говорила, что уверенности в участии в Играх в Токио у нас нет. И дело не в эмоциях или в том, что я ничего не знаю, как пытались представить некоторые. Мы знаем достаточно, чтобы так думать. Но мы готовы к любому варианту. Если вновь отстранят @rusada_russia , то мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров. Я нахожусь в международном пуле тестирования @iaaf_athletics , так что это может помочь. Мы уже не те, что были перед Олимпиадой в Рио. Теперь мы будем до конца отстаивать свое право выступить на Олимпиаде. Ни в какие коллективные иски мы больше не подпишемся. Если потребуется пойти в CAS, я пойду и буду бороться там именно за себя. Пропускать вторую подряд Олимпиаду из-за каких-то непонятных людей, которые не могут честно выполнять свою работу, я не намерена. P.S. Невосстановление @rusaf_official не особо и комментировать хочется. Скажу лишь одно: заложники ситуации - это спортсмены, а не руководство ВФЛА, как пытается представить господин Шляхтин. #highjump #cska #trackandfield #olympics #nike
В понедельник прошло заседание совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на котором было принято решение продлить отстранение ВФЛА. Одной из причин стало инициирование Всемирным антидопинговым агентством (WADA) рассмотрения вопроса о несоответствии РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории.
"В последнее время я уже не раз говорила, что уверенности в участии в Играх в Токио у нас нет, и дело не в эмоциях или в том, что я ничего не знаю, как пытались представить некоторые. Мы знаем достаточно, чтобы так думать, но готовы к любому варианту. Если вновь отстранят РУСАДА, то мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров", - написала Ласицкене.
Также россиянка заявила, что в случае недопуска ее к Олимпийским играм 2020 года в Токио она обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS): "Мы уже не те, что были перед Олимпиадой в Рио, теперь мы будем до конца отстаивать свое право выступить на Олимпиаде. Ни в какие коллективные иски мы больше не подпишемся. Если потребуется пойти в CAS, я пойду и буду бороться там именно за себя. Пропускать вторую подряд Олимпиаду из-за каких-то непонятных людей, которые не могут честно выполнять свою работу, я не намерена".
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом. Впоследствии IAAF неоднократно продлевала отстранение ВФЛА. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных разрешений от IAAF.
Ласицкене является двукратной чемпионкой мира, также на ее счету две победы на мировых первенствах в помещении. На чемпионате Европы она завоевала золотую и серебряную медали, на континентальных первенствах в помещении на ее счету две победы.