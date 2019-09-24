Мария Ласицкене уедет тренироваться из России в случае отстранения РУСАДА

"В последнее время я уже не раз говорила, что уверенности в участии в Играх в Токио у нас нет, и дело не в эмоциях или в том, что я ничего не знаю, как пытались представить некоторые. Мы знаем достаточно, чтобы так думать, но готовы к любому варианту. Если вновь отстранят РУСАДА, то мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров", - написала Ласицкене.

Также россиянка заявила, что в случае недопуска ее к Олимпийским играм 2020 года в Токио она обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS): "Мы уже не те, что были перед Олимпиадой в Рио, теперь мы будем до конца отстаивать свое право выступить на Олимпиаде. Ни в какие коллективные иски мы больше не подпишемся. Если потребуется пойти в CAS, я пойду и буду бороться там именно за себя. Пропускать вторую подряд Олимпиаду из-за каких-то непонятных людей, которые не могут честно выполнять свою работу, я не намерена".

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом. Впоследствии IAAF неоднократно продлевала отстранение ВФЛА. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных разрешений от IAAF.

Ласицкене является двукратной чемпионкой мира, также на ее счету две победы на мировых первенствах в помещении. На чемпионате Европы она завоевала золотую и серебряную медали, на континентальных первенствах в помещении на ее счету две победы.